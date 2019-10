- Medienwissenschaftler: "Verbotenes ist für Jugendliche extra-spannend"

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich am Mittwoch mit einem Album des Rappers Bushido, das die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien als jugendgefährdend eingestuft hat. Das sei schwierig in Zeiten des Internets, sagt Marc Urlen vom Deutschen Jugendinstitut. Er setze auf die Kommunikation mit Jugendlichen, die sich mit Negativ-Rollenbilder auch oft nur alterstypisch abgrenzen wollen.

Verbote seien ein schwieriges Thema, so Urlen. Denn diese wären für Jugendliche besonders reizvoll. Das hätten bereits indizierte Alben wie das der Band "Die Ärzte" in den 80er Jahren gezeigt, das genau wegen seines Verbots zum Verkaufsschlager wurde. Ebenso würden Jugendliche ein Album, das in Deutschland verboten sei, mit etwas Recherche im Internet auf Servern finden, die außerhalb der EU liegen.



Als zentral sieht der Medienwissenschaftler, dass man mit Kindern und Jugendlichen über die Texte spricht: "Was steht hinter diesem Beitrag, was wollen die damit aussagen? Welche kommerziellen Hintergründe hat das?", so Urlen.



Eine Demokratie müsse auch aushalten, dass kontroverse künstlerische Inhalte veröffentlicht würden. Aufgrund der digitalen Verfügbarkeit sei ein Mechanismus wie die Indizierung deshalb nicht mehr eine unbedingt zeitgemäße Lösung, so Urlen. "Es ist viel wichtiger, dass Jugendliche selbst lernen, so etwas einzuordnen." Im Rap aber auch anderen Kunstformen sei ein negatives Rollenvorbild durchaus attraktiv - eben auch als Folie für jugendliche Abgrenzung und Provokation. Junge Menschen könnten aber schon ab dem Kindergartenalter immer wieder in Sachen Kommunikation und Empathie trainert werden, so der Medienexperte.