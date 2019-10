imago images / photo2000 Bild: imago images / photo2000

Mi 30.10.2019 | 07:05 | Interviews

- Warum kühlt die deutsche Wirtschaft ab?

Die Wirtschaft brummt, in Deutschland herrscht fast Vollbeschäftigung. Das könnte sich ändern, denn die Konjunkturprognosen gehen nun schon – zum Beispiel für die Industrie – seit anderthalb Jahren runter. Deutschland befindet sich in einer Rezession. Wie sich das auf die Steuereinnahmen auswirkt, teilt der Bundesfinanzminister am Mittwoch bei den Ergebnissen der Steuerschätzungen mit. Dazu spricht Dirk Schumacher von Natixis, der Investmentbank der französischen Sparkassen und Genossenschaftsbanken, im Interview mit Inforadio.



Schumacher ist der Meinung, Deutschland befinde sich in einer strukturellen, nicht in einer konjunkturellen Krise. Denn in Deutschland kämen gleich drei große Herausforderungen zusammen, die tiefgreifende Veränderungen verlangten.

Große wirtschaftliche Herausforderungen

Zum einen stecke der Automobilsektor – ein für die deutsche Volkswirtschaft wichtiger Sektor - im Umschwung. Im Wechsel vom Verbrennungs- auf Elektromotoren konkurriere Deutschland insbesondere mit den asiatischen Staaten. Gleichzeitig sei „ das ganze Thema Deglobalisierung und Handelskriege“ eine Herausforderung: „Das trifft natürlich eine Nation wie Deutschland, die vom Export lebt“, betont Schumacher. Auch der Klimaschutz sollte in der Wirtschaft nicht unterschätzt werden, erinnert Schumacher.

Staat muss Hilfe leisten