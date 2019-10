- Weltspartag: "Die Deutschen müssen wieder über Geld sprechen"

In Deutschland wird immer noch klassisch gespart, auf Spar- und Festgeldkonten. Der Weltspartag ist unter anderem dazu da, Kindern beizubringen, dass Sparen sinnvoll ist. Maria-Christina Nimmerfroh, Finanzpsychologin an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ist der Meinung, dass Sparen und Geldanlegen durchaus Sinn machen, andere Möglichkeiten sollten aber nicht außer Acht gelassen werden.





Den Deutschen mangele es außerdem an der „sogenannten Selbstwirksamkeit“. Sie trauten sich wenig zu oder seien abgeschreckt, sobald es um Anlegen und Geld ginge – insbesondere im Aktienbereich. Deswegen landeten die Wenigsten an der Börse, so Nimmerfroh. „Eigentlich wären Anlageformen wie Aktien oder wie Fonds heute zukunftsträchtiger als das 0,2-Prozent-Sparbuch", betont sie.