imago images / Xinhua Bild: imago images / Xinhua

Di 29.10.2019 | 15:25 | Interviews

- Waffenruhe endet in Nordsyrien: "Die Kurden werden sich verteidigen"

Die Situation in Nordsyrien bleibt "eine humanitäre Katastrophe". Eine Waffenruhe gelte nicht, sagt Ali Ertan Toprak. Nun wollen türkische und russische Soldaten überprüfen, ob sich die kurdischen Kämpfer zurückgezogen haben. Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland appelliert an Europa, einzugreifen. Die Milizen "als verlässlicher Verbündeter des Westens" seien im Stich gelassen worden.