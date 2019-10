- Wegner: Nach Thüringen-Wahl muss die Bundes-CDU handeln

Ergebnis der Landtagswahl in Thüringen

Bei der Landtagswahl in Thüringen ist die Linke von Ministerpräsident Ramelow stärkste Kraft geworden.



Sein bisheriges Regierungsbündnis mit SPD und Grünen hat aber keine Mehrheit mehr.



Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die Linke auf 31 Prozent, das ist ein Plus von 2,8 Prozentpunkten. Die AfD erreicht 23,4 Prozent - plus 12,8.



Die CDU verliert 11,7 Punkte und liegt bei 21,8 Prozent. Ein Minus von 4,2 Punkten muss die SPD verzeichnen, sie kommt auf 8,2 Prozent. Verloren haben auch die Grünen: Sie erreichen 5,2 Prozent - das ist ein Minus von 0,5.



Die FDP gewinnt deutlich hinzu: Sie erreicht 5 Prozent - doppelt so viel wie bei der letzten Wahl. Da sie in den Landtag einziehen, können sie theoretisch mit der Linken, der SPD und den Grünen eine Koalition bilden. Anderenfalls kommt in Thüringen wohl nur eine Minderheitsregierung in Frage.



Die Wahlbeteiligung lag bei gut 65 Prozent.