Thüringer CDU erteilt Absage an Koalition mit der Linken

Die CDU in Thüringen hat klargestellt, dass sie keine Koalition mit der Linken oder der AfD eingehen wird. Das habe man vor der Landtagswahl gesagt und das gelte auch danach. Am Montagabend haben zu diesen Thema der Landesvorstand und das Präsidium hinter verschlossenen Türen getagt. Hauptstadtkorrespondent Dirk Rodenkirch fasst die aktuellen Entwicklungen nach der Landtagswahl zusammen.

Die CDU in Thüringen hat klargestellt, dass sie keine Koalition mit der Linken oder der AfD eingehen wird.

Das habe man vor der Landtagswahl gesagt und das gelte auch danach, hieß es nach einer Sitzung von Landesvorstand und Präsidium.

Landesparteichef Mohring sagte, er werde dennoch Gespräche mit Ministerpräsident Ramelow von den Linken führen. Das geschehe aber lediglich aus staatspolitischer Verantwortung. Die Aufgabe, eine Regierung zu bilden, liege beim Ministerpräsidenten.

Vorherige Äußerungen von Mohring waren zunächst so verstanden worden, dass er die strikte Abgrenzung seiner Partei zur Linken in Frage stellen könnte. Das hatte in der CDU Widerspruch ausgelöst.