Di 29.10.2019 | 09:05 | Interviews

- Nordsyrien - "Moralisch ethisches Totalversagen der EU"

In Nordsyrien läuft eine rund sechstägige Waffenruhe aus. Die Türkei und Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatten die Vereinbarung rund zwei Wochen nach Beginn einer türkischen Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordostsyrien getroffen. Der Arzt Michael Wilk, der immer wieder in Nordsyrien arbeitet, hat im Inforadio beschrieben, dass es permanent Attacken und Verletzte in der Region gibt: "Wenn wir die Leute nicht sofort versorgen, dann sterben die schon beim Transport."

Der Arzt kümmert sich bei seinen Einsätzen um Schwerstverletzte, Menschen mit beschossenen Gliedmaßen, Menschen, die durchsiebt sind mit Granatsplittern oder großflächig verbrannt sind. "Es ist nicht so, dass man von einer Ausnahmesituation reden kann, dass es mal geknallt hätte", sagt er. Es gäbe in Nordsyrien permanent Attacken und die regionalen Sicherheitskräfte versuchten, sich zu währen. Seit 2014 ist der Arzt aus Wiesbaden immer wieder im Einsatz in Syrien.



Erschüttert über Angriffe auf Zivilbevölkerung

Anhand der Kleidung sei es für ihn leicht zu unterschieden, ob er jemanden aus der Zivilbevölkerung oder Kämpfer behandle, erklärt Michael Wilk. So musste er seit der Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien viele tote und Verletzte Zivilsten behandeln. Dabei seien auch viele Leute gewesen, die offensichtlich verprügelt oder mit Kabeln misshandelt worden wären. "Das hat mich erschüttert, dass sich die Besatzungstruppen auch an der Zivilbevölkerung derartig auslassen."



Heutige Bevölkerung in Nordsyrien hatte IS aus Region vertrieben

Michael Wilk arbeitet in einem Traumakrankenhaus in der Region. Die großen Krankenhäuser sind weit entfernt. "Wenn wir die Leute nicht sofort versorgen, dann sterben die schon beim Transport", sagt er und erklärt weiter, dass die Ärzte trotzdem nicht alle retten können. Die jetzigen Kämpfer in der Region stammen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Vorher haben sie gegen den IS gekämpft und dabei hohen Blutzoll gezahlt, sagt Wilk. Es gab viele Tote und Verletzte. Zudem seien Menschen durch Verstümmelung oder Lähmung fürs Leben gezeichnet.

"Totalversagen der EU"

"Ich bin politisch und moralisch erschüttert von der westlichen Welt. Ich habe den Eindruck, das ist ein abgekartetes Spiel", sagt der Arzt. Die Menschen waren erfolgreich im Kampf gegen den IS, die Region sei stabil gewesen und "jetzt vergilt man es den Leuten mit einem Einmarsch der türkischen Armee." Michael Wilk sagt, das geschehe, um dem türkischen Präsidenten Recep Erdoğan einen Triumph zu sichern, nachdem er innenpolitisch unter Druck geraten ist. "Niemand unternimmt etwas."



"Katastrophale Verhältnisse"

Aktuell sind schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Menschen aus der Region in Nordsyrien auf der Flucht. Die Geflüchteten werden in anderen syrischen Regionen unter anderem in Schulen untergerbacht. 70.000 Kinder könnten nicht zur Schule gehen. Viele Menschen lebten auf engstem Raum. "All diese Verhältnisse sind katastrophal", sagt Wilk.