- Geburtstag einer Datenkrake

Das Internet wird 50: Am 29. Oktober 1969, während in Deutschland noch nicht einmal alle Telefon zu Hause hatten, hat ein Wissenschaftler in den USA zum ersten Mal ein Wort per Fernverbindung über Modem und Telefonstandleitung zwischen zwei Computern versandt. Die nächsten Schritte: 1984 kam die erste E-mail in Deutschland an, 1990 ging die erste website online. Und heutzutage ist das Internet nicht mehr wegzudenken.

Erfunden, um Daten schnell zu übermitteln, ist das internet heute aber auch eine gigantische Datensammel-Maschine geworden. Und genau darum geht es jetzt. Der Handel mit Daten ist ein Milliardengeschäft. Die Mehrheit der deutschen internet-User weiß das auch, geht aber dennoch sehr lax mit Daten um.

Aline Blankertz leitet das Projekt Datenökonomie bei der Stiftung Neue Verantwortung und beschäftigt sich in dessen Rahmen um die Sammlung, die Analyse und den Wert unserer Daten. Im Interview erklärt sie, wer welche Daten von uns will - und was damit geschieht.