Sa 26.10.2019 | 07:24 | Interviews

- Berliner SPD debattiert über Lehrermangel und Doppelspitze

Am Sonnabend trifft sich die Berliner SPD zu ihrem Landesparteitag. Am Mittag wird der Landesvorsitzende und Berlins Regierender Bürgermeister Müller eine Rede halten. Kontroverse Diskussionen erwartet unser Beobachter in der Landespolitik Jan Menzel besonders bei den Themen Verbeamtung von Lehrern und dem Volksbegehren zur Enteignung von Deutsche Wohnen. "Das wird ein spannender Punkt werden."



Die Stimmung in der SPD sei niedergeschlagen, sagt Jan Menzel. Die Umfragewerte sind nach wie vor im Tief. Auch wenn Themen wie das solidarische Grundeinkommen oder der Mietendeckel auf den Weg gebracht wurden - diese sozialdemokratische Politik werde nicht der SPD in der Beliebtheit gutgeschrieben, so die Einschätzung des landespolitischen Reporters. Daher stehe auch die Rolle des Regierenden Bürgermeisters Müller auf dem Prüfstand. Mit Blick auf die Landtagswahl 2021 wird über eine Doppelspitze in der SPD gesprochen. "Ein gutes Zugpferd für die Wahlen drängt sich in der Öffentlichkeit nicht auf", sagt Menzel.