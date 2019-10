- Schiedsrichter: "Schiedsrichter-Streik soll ein Zeichen setzen"

In Berlin ist am Wochenende Schiedsrichter-Streik im Amateur-Fußball angesagt - als Zeichen gegen die Gewalt, der die Unparteiischen immer wieder ausgesetzt sind. Ex-Schiedsrichter und Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses des Berliner Fußball-Verbandes Jörg Wehling entschuldigt sich für den Spielausfall - doch es müsse aus seiner Sicht mehr Konsequenzen aus den Gewaltexzessen gegen Schiedsrichter geben.

In der aktuellen Saison sei es zu Gewalt gegen Schiedsrichter gekommen, sowohl in der Bezirks- als auch in der Kreisliga. Teils kam es zu Spielabbrüchen, weil Schiedsrichter geschlagen wurden. Der Dialog miteinander sie jedoch noch "schwierig", sagte Wehling. Mit dem Streik gehe es darum, ein Zeichen zu setzen.



Schiedsrichter würden verbal beleidigt, bedroht oder würden sich gar aus Angst nach einem Spiel verstecken. "Wir brauchen ein klares Vorgehen gegen diese Gewalttaten", sagte der ehemalige Schiedsrichter. In der aktuellen Saison gab es bereits 53 Fälle, in denen Schiedsrichter auf unterschiedliche Weise angegriffen wurden. Wehling forderte, dass Schiedsrichter auf dem Feld besser geschützt und dass Strafen für Regelverstößen verschärft würden sowie dass die Mannschaften sich noch einmal intensiv mit den Regelwerk auf dem Rasen befassen.