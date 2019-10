- Lebensmittelskandale – was soll sich für Verbraucher ändern?

Bisher sind für die Überwachung von Lebensmitteln die Landkreise zuständig. Das soll sich ändern. Die Verbraucherschutzzentralen fordern zudem bessere Kontrollen und Informationen - etwa im Internet. Am Freitag haben sich die zuständigen Minister von Bund und Ländern in Berlin getroffen. Unsere Beobachterin Claudia Plass hat die Ideen des Treffens zusammengefasst.



Vor allem die Kommunikation zwischen Bund und Ländern soll verbessert werden, so Pass. Ebenso soll geprüft werden, ob das Kontrollpersonal ausreicht - und ob in Kommunen eine zu große Nähe zwischen Kontrolleuren und Unternehmen bestehe. Allerdings, so Pass, könnte es schwierig werden, diese Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen.



Lieferlisten von Lebensmittelherstellern sollen zudem elektronisch gespeichert werden. So lassen sich Keimbelastungen und Probleme schneller nachverfolgen. Eine Datenbank soll Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen bei der Suche nach Produkten, die belastet sind. Doch radikale Veränderungen ließen auf sich warten, so Pass. Dennoch zeigten die Skandale, dass Deutschland relativ gut aufgestellt sei in Sachen Lebensmittelkontrollen.