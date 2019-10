imago images/ Thomas Trutschel Bild: imago images/ Thomas Trutschel

Fr 25.10.2019

- Hinz: "Bei Babynahrung muss Nulltoleranzschwelle gelten"

Listerien in Wurst, Wasserkeime in Milch und Mineralöl in Babynahrung - das sind die jüngsten Lebensmittelskandale. Am Freitag treffen sich die zuständigen Landesminister zum Thema Lebensmittelsicherheit und -kontrollen mit Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU). Mit dabei ist die hessische Staatsministerin für Verbraucherschutz, Priska Hinz. Im Inforadio erklärt sie, wie der Bund die Lebensmittelkontrollen erleichtern könnte.

Für Lebensmittelkontrollen sind die Länder zuständig. Der Bund könne dabei aber helfen, sagt die Ministerin. Etwa indem er eine Datenbank zur Verfügung stellt. In diese könnten nach der Vorstellung von Priska Hinz, die Länder neue Funde melden und andere Länder darüber informieren. Außerdem wünscht sie sich eine gesetzliche Regelung für eine bessere Rückholung von belasteten Lebensmitteln. Der Idee nach sollten Hersteller innerhalb von 24 Stunden mitteilen müssen, wohin die Lebensmittel bereits ausgeliefert wurden.



Landkreise in Hessen zuständig

In Hessen selbst hatten Listerien in Wurstwaren vermutlich zum Tod und zur Erkrankung von mehreren Menschen geführt. Daher sagt die Verbraucherministerin des Landes: "Wir müssen die Kontrollen in Hessen verbessern." Es gebe bereits eine Taskforce für dieses Thema. Allerdings könne diese bisher nur Fortbildungen anbieten oder auf Wunsch der Landkreise tätig werden. Die Ministerin sagt, die Taskforce müsse proaktiv die Landkreise zu unterstützen.



