- Woidke: "Haben gute Lösungen für unser Land gefunden"

SPD, CDU und Grüne in Brandenburg haben am Freitag ihren 84-seitigen Koalitionsvertrag vorgestellt. "Wir haben viele Hundert Stunden damit verbracht, einen guten Koalitionsvertrag für unser Land zu schreiben", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag auf einer Pressekonferenz in Potsdam. "Wir haben viele Vorhaben, die unser Land voranbringen sollen." Woidke sprach von einer "Koalition der Mitte, der großen Mehrheit der Menschen".



Als wichtige Themen der künftigen Legislaturperiode nannte Woidke die Stärkung der Pflege älterer Menschen, die Beitragsfreiheit in den Kitas für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren bis 2024, die Regionalentwicklung und einen "starken Staat" durch eine bessere Ausstattung von Polizei und Justiz. Mit den im Koalitionsvertrag unter dem Titel "Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit" verankerten Zielen sollten gleiche Chancen und Perspektiven für alle Brandenburger geschaffen werden, sagte Woidke.





CDU betont Sicherheit als Thema



Der Verhandlungsführer der CDU, Michael Stübgen, betonte indes die Bedeutung des Themas Sicherheit. Dieses sei aber nicht allein von der CDU als Thema eingebracht worden, sagte er, sondern liege auch Grünen und SPD sehr am Herzen. Als weiteres wichtiges Thema nannte Stübgen den Umweltschutz.



Ursula Nonnemacher sagte, der Koalitionsvertrag trage eine "deutlich grüne Handschrift". Zentrale Themen im Koalitionsvertrag seien auch grüne Themen, wie Investitionen in ÖPNV und Schiene oder der Beschluss gegen neue Tagebaue. Für die Grünen wichtig seien aber auch Verbesserungen bei Pflege oder Schul- und Kita-Versorgung. Wie Stübgen betonte sie, es gebe ein "Grundverständnis unter den Partnern". "Alle gehen als Gewinner vom Platz, keiner musste Kröten schlucken", so Nonnemacher wörtlich.



Sowohl Woidke als auch Nonnemacher betonten, die Koalition wolle Zukunftsthemen voranbringen: Woidke nannte in diesem Zusammenhang den Ausbau erneuerbarer Energien, Nonnemacher mehr Mitgestaltung durch die Bürger.



Die Basis kommt im November zum Zug



Auf die Frage nach dem Personal der künftigen Landesregierung sagte Stübgen: "Wir haben uns gestern Abend erst auf den Zuschnitt der Ressorts verständigt. Seit gestern Abend ist klar, welche Partei welche Ressorts bekommt." Zur genauen Besetzung gebe es nun Gespräche. Stübgen deutete zugleich an, dass er voraussichtlich Innenminister wird: "Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass der neue Innenminister ein Mann ist und ich das bin."



Bei der CDU gibt es demnach zwischen dem 1. und 13. November eine Mitgliederbefragung zum Koalitionsvertrag, nicht aber über die Besetzung von Posten. Am 16. November finde ein Landesparteitag statt. "Spätestens dort werde ich meiner Partei das Personaltableau vorstellen." Der Landespartei werde dann über den Eintritt in die Koalition beschließen.



Nonnemacher wies darauf hin, dass es bei den Grünen eine Urabstimmung über den Koalitionsvertrag und die Personalvorschläge des Landesvorstandes geben werde. Die Unterlagen dazu würden am 5. November versendet - die Abstimmung laufe bis zum 16. November. Das Ergebnis soll am Nachmittag des 18. November verkündet werden.



Woidke verwies in Hinsicht auf Personalfragen auf den außerordentlichen Landesparteitag am 15. November. "Der wird dann final über den Koalitionsvertrag abstimmen."

Neugestaltung der Landesregierung steht in groben Zügen



Die drei Parteien hatten sich am Donnerstagabend auf letzte Details geeinigt. Dazu gehöre auch die Verteilung der Ministerien, hatte Woidke gesagt. Nach rbb-Informationen bekommt die SPD voraussichtlich unter anderem die Ressorts Wirtschaft und Arbeit. Die CDU übernimmt das Innenministerium von der SPD, wie Woidke bestätigte. Die Grünen besetzen nach rbb-Informationen Landwirtschaft und Umwelt.



SPD

Staatskanzlei

Finanzen

Wirtschaft und Arbeit

Bildung

Wissenschaft



CDU

Innenministerium

Infrastruktur

Justiz



Grüne

Landwirtschaft und Umwelt

Soziales, Gesundheit, Familie

SPD gibt voraussichtlich Innenministerium an CDU ab



Damit würde die SPD das von Karl-Heinz Schröter geführte Innenministerium an die CDU abtreten. Die Union übernähme außerdem das Justizministerium von Stefan Ludwig (Linke) sowie das bislang von SPD-Politikerin Katrin Schneider geführte Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung.



Die Grünen übernehmen voraussichtlich das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Familie, das einen neuen Zuschnitt erhält. Linke-Politikerin Susanna Karawanskij hatte den Ministerinnenposten im September 2018 besetzt, nachdem Vorgängerin Diana Golze (Linke) im Zuge des Lunapharm-Skandals zurückgetreten war. Bislang waren in dem Ministerium auch die Ressorts Arbeit und Frauen untergebracht. Darüber hinaus leiten die Grünen künftig wahrscheinlich das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft, das bislang SPD-Politiker Jörg Vogelsänger führte.

(Quelle: rbb|24, Stand 25.10.2019)