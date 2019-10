imago images/ Sascha Steinach Bild: imago images/ Sascha Steinach

Fr 25.10.2019 | 06:25 | Interviews

- Koalitionsverhandlungen Brandenburg - Kenia kann kommen

Im Eiltempo haben sich SPD, CDU und Grüne in Brandenburg am Donnerstag auf eine Koalition geeinigt. Die genauen Details werden am Freitagnachmittag bekannt gegeben. Wer welchen Ministerposten bekommt, steht noch nicht fest. Der landespolitische Reporter Dominik Lenz kennt allerdings bereits die Aufteilung der Ministerien.

Das Land will viel Investieren - etwa in Kitas, erneuerbare Energien und Ökolandwirtschaft. Insgesamt soll eine Milliarde Euro Schulden aufgenommen werden. Viel Geld ausgeben sei möglich, denn "keine Landesregierung hatte so viel Geld wie diese", sagt Dominik Lenz. Wer die neuen Minister werden, sei noch nicht bekannt. Allerdings ist die Zuteilung der Ministerien bereits durchgesickert: So bekommt die SPD die Ministerien für Wirtschaft und Arbeit, Finanzen, Bildung und Wissenschaft. Außerdem die Staatskanzlei. Die CDU erhält Inneres, Infrastruktur und Justiz. Die Grünen übernehmen Landwirtschaft und Umwelt sowie Gesundheit und Soziales.