dpa/ Arif Akdogan Bild: dpa/ Arif Akdogan

Do 24.10.2019 | 16:25 | Interviews

- So lief der erste Tag des Nato-Treffens

Annegret Kramp-Karrenbauers Vorschlag für Syrien, den sie zu ihrer ersten Nato-Ratssitzung als Verteidigungsministerin mitgenommen hat, ist nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Ebenso hat sie dafür viel Kritik einstecken müssen. Wie kommt ihre Idee einer Schutzmission in Nato-Kreisen an? Unsere Korrespondentin in Brüssel, Helga Schmidt, hat das Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Donnerstag beobachtet.