- Sicherheitsexpertin: "Nato kann schwierige Mitglieder nicht ausschließen"

Am Donnerstag treffen sich die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel, unter anderem sprechen sie über die Lage in Nord-Syrien. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will dort ihre Idee einer Schutzzone vorstellen, für die sie bereits Kritik einstecken musste. Sicherheitsexpertin Claudia Major der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sieht bei der Umsetzung des Plans noch viele Fragezeichen.





Sie halte Kramp-Karrenbauers Vorschlag für Syrien "sinnvoll", aber bei der Umsetzbarkeit sehe sie "viele Fragezeichen", so die Sicherheitsexpertin. Nicht nur wirken Deutschlands Vorschläge etwas angehängt an die geäußerten Absichten der USA, Türkei und Russlands. Auch sei derzeit unklar, ob die Bundeswehr ein Mandat der Vereinten Nationen erhielte. Das Treffen in Brüssel sei deshalb gut, um zum einen Syrien auf die Tagesordnung zu heben, aber auch in bilateralen Gesprächen auszuloten, "was überhaupt geht", so Major.





Dass es Reibungen gäbe in der Nato, sie nicht überraschend. Doch der Schulterschluss der Türkei mit Russland sei neu, so Major. "Man muss anerkennen, dass es in der Nato keinen Mechanismus gibt, ein schwieriges Mitglied auszuschließen. Das ist vertraglich nicht vorgesehen", sagte Major. Die wechselseitige Abhängigkeit von Nato und Türkei mache die Situation nicht leichter. Es gelte derzeit abzuwägen, was zu einem Bruch und was zu einem schwierigen Zusammensein mit dem Nato-Partner Türkei führe.