- Die Rolle der Clan-Frauen im Kreislauf der Kriminalität

In Berlin machen etwa ein Dutzend Großfamilien - vor allem arabischer Herkunft - kriminelle Geschäfte. Zudem haben sie wenig Respekt vor Justiz und Polizei, für sie gilt "Familie zuerst". Die Frauen, vor allem die Mütter in den Clans, spielen eine zentrale Rolle beim Zusammenhalt, aber auch bei der Abkehr von der Kriminalität. Für Aussteigerinnen werde hierzulande jedoch zu wenig getan, sagte der Psychologe Ahmad Mansour.



Den Familien-Clan müsse man sich als Pyramide vorstellen, so Mansour. Der Patriarch, das Familienoberhaupt, steht über den Menschen, die unter ihm stehen. Diese müssen ihm Respekt, Gehorsam und Angst erweisen - ein idealer Nährboden für autoritäre Systeme. Frauen und Kinder litten darunter, aber sie machten auch mit. "Wenn man patriarchale Strukturen insgesamt anschaut, dann merkt man, dass die Frauen die sind, die die Strukturen überhaupt zusammenhalten", sagt der Spezialist. Dazu gehöre auch ein Erziehungsstil, der diese Werte über Generationen weitertrage.



Mütter sind gut zu erreichen

Der Zugriff auf die Mütter über Erziehung sei sinnvoll. Abkehr von Gewalt in der Erziehung oder Fokussierung auf Bildung statt allein materielle Werte seien Themen, mit denen man diese Frauen erreichen könne. Es gehe auch um die Unterstützung von Frauen, die einen Ausweg suchten, aber in den Clans unterdrückt würden. "Wir müssen solchen Frauen, die aussteigen wollen, auch die Möglichkeit geben, aussteigen zu könenn", sagt der Psychologe. Viele Dinge gerieten eher in Bewegung, wenn die Frauen begriffen, dass sie ihre Kinder verlieren könnten durch das kriminelle Umfeld, so Mansour.



Mehr Schutz für Aussteigerinnen

Die Frauen könnten als Kronzeuginnen agieren - und bräuchten entsprechenden Schutz. Doch dieser sei in Deutschland noch nicht ausgereift. "Es kann nicht sein, dass Frauen, die Freiheit suchen, an Strukturen und Bürokratie scheitern", sagte Mansour. Denn den Frauen drohe von ihren Familien Einschüchterung, Gewalt und im schlimmsten Fall Mord, wenn sie sich gegen die Regeln der patriarchalen Strukturen stellten.