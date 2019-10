- Graf Lambsdorff: Kramp-Karrenbauer mangelt es an diplomatischem Gefühl

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff wirft Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Inkompetenz vor. Ihr Vorschlag, in Nordsyrien eine internationale Schutzzone einzurichten, sei unausgegoren und diene nur parteipolitischer Profilierung, sagte er im Inforadio. Beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel will Kramp-Karrenbauer für die Schutzzone werben.



Nach Meinung des FDP-Außenpolitikers Alexander Graf Lambsdorff wird die Zukunft Syriens weder in Brüssel noch im deutschen Verteidigungsministerium entschieden. Entscheidender für die Region sei das Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dem türksichen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in dieser Woche in Sotschi.

"Präsident Putin, der Schutzpatron des Diktators Assad, und Präsident Erdogan, der völkerrechtswidrig eine Schutzzone einfach so für sich beansprucht aus nationaler Machtvollkommenheit - diese Beiden haben Syrien im Großen und Ganzen unter sich aufgeteilt", sagte Graf Lambsdorff im Inforadio.

Vorschlag von Kramp-Karrenbauer könne nur Kopfschütteln auslösen



Er zeigte sich entsetzt darüber, dass sie von einer türkischen "Annexion" Nordsyriens gesprochen hat. Der Begriff sei falsch und zeige, dass Kramp-Karrenbauer nicht das sprachliche Feingefühl habe, das in der Diplomatie notwendig sei.

Ihr Vorschlag, in Nordsyrien eine Schutzzone einzurichten, sei unausgegoren und diene nur parteipolitischer Profilierung. Dass Kramp-Karrenbauer ihren Vorstoß weder in der Bundesregierung, noch mit den Verbündeten abgestimmt habe, könne nur Kopfschütteln auslösen, sagte Lambsdorff. An diesem Donnerstag stellt Kramp-Karrenbauer ihre Initiative beim Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel vor.