imago images / Christian Ditsch Bild: imago images / Christian Ditsch

Do 24.10.2019 | 07:05 | Interviews

- Geisel: "Was schmerzt Clans am meisten? Ihnen das Geld wegzunehmen"

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) lädt zu einer Fachtagung zur Clan-Kriminalität. Er will dort gemeinsam mit deutschen und europäischen Ermittlern, aber auch mit Holger Münch, dem Chef des Bundeskriminalamtes, über den Kampf gegen Clan-Strukturen beraten. Im Inforadio macht er deutlich, dass der Staat früh eingreifen müsse: schon beim Parken in zweiter Reihe und in den Schulen. "Wir müssen klar machen, dass in dieser Stadt Regeln gelten."