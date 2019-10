picture alliance / empics Bild: picture alliance / empics

Mi 23.10.2019 | 15:45 | Interviews

- 39 Leichen in LKW-Container entdeckt: Todesursachen noch unbekannt

In der englischen Graftschaft Essex sind in einem LKW-Container am Mittwoch 39 Leichen gefunden worden. Nun steht der Fahrer unter Mordverdacht. Der 25-jährige Nordire ist nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen von Bulgarien zunächst nach Irland eingereist. Am Sonnabend sei er dann über einen walisischen Hafen nach England gekommen. Die Leichen wurden in einem Industriegebiet östlich von London entdeckt. London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt klärt nun die wichtigsten Fragen zu dem Vorfall.