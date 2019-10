imago images / Christian Spicker Bild: imago images / Christian Spicker

- Das Silvester der Zukunft - ohne Feuerwerk?

Jedes Jahr schießen die Deutschen an Silvester tonnenweise Feuerwerkskörper ab. Doch Böller und Raketen sorgen auch für Feinstaub - 5000 Tonnen sollen dabei laut Deutscher Umwelthilfe in die Luft gepustet werden. Sie fordert Alternativen - wie etwa Lichtshows. In mehr als 30 Städten hat der Verband ein Verbot privater Feuerwerke beantragt. Klaus Gotzen ist Geschäftsführer des Verbandes der pyrotechnischen Industrie. Er hält die Maßnahmen nicht für sinnvoll.



Für Gotzen ist die Lage längst nicht so eindeutig wie für die Deutsche Umwelthilfe. Und das ginge bei der Faktenlage für die Anträge los. Er zweifelt an, wie sich die Zahlen zusammensetzen. "Für die 5000 Tonnen Feinstaub gibt es für uns noch keine Anhaltspunkte. Das scheinen Hochrechnungen oder ein Bauchgefühl zu sein, aber sicherlich nicht Berechnungen, die auf Messungen basieren", meint Gotzen.



Klima im Blick

Auch er sehe, dass sich die Branche für das Klima ändern muss. "Klimaschutz ist uns nicht egal", betont Gotzen. Dass bei Verbrennungen von Feuerwerkskörpern Feinstaub entstehe, sei nicht zu leugnen, gibt er zu. Doch er sehe auch, dass sich die Industrie um Entwicklungen bemühe, sich dem Klimaschutz besser anzupassen.



Lasershow nur eine schwache Alternative

Auch die vorgeschlagenen Lasershows sieht er nicht als eine annehmbare Alternative. Das Silvesterfeuerwerk lebe von der Individualität. Jeder könne sein eigenes Feuerwerk gestalten, meint er. "Eine Lasershow wäre einfach nur eine Alternative für Großfeuerwerke", meint Gotzen. Der private Endverbraucher ginge dabei leer aus. Viel Erfolg verpricht er sich nicht von solch einer Feuerwerksalternative ebenfalls nicht: Allein am Brandenburger Tor würden sich tausende Menschen zum Jahresende einfinden. Er zweifelt an, ob eine alternative Lichtshow alle Besucher genauso erreichen könnte, wie ein Feuerwerk.



Verbot ist nicht der richtige Weg