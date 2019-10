imago images / Westend61 Bild: imago images / Westend61

Mi 23.10.2019 | 06:45 | Interviews

- Berliner Polizeigewerkschaft gegen liberalere Drogenpolitik

Während bundesweit die Zahl der Drogentoten sinkt, ist sie in Berlin in den vergangenen Jahren gestiegen. Der Konsum von Kokain, Speed und Ecstasy hat laut Abwasseranalysen seit 2014 kontinuierlich zugenommen. Das belegen auch Recherchen von rbb-24. Der Berliner Senat setzt auf Aufklärung und Liberalisierung von Drogen. Bodo Pfalzgraf, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin, sagte im Inforaadio, diese Pläne gehen an der Realitiät vorbei.



Der Vorsitzende der Berliner Polizeigewerkschaft sagt, nur auf den ersten Blick bringe eine Legalisierung von Drogen eine Hilfe. "Süchtige tun ziemlich alles, - bis zu schwersten Straftaten - um den nächsten Schuss zu bekommen", so Pfalzgraf. Es gehe bei der Bekämpfung der Drogenkriminalität nicht "um eine Oma, die mal eine Tüte rauchen kann, damit der Schmerzen weggeht." Es gehe dabei um ganz erhebliche Straftaten in der Begleitkriminalität, die nicht nur mit der Beschaffung zu tun haben.

rbb24 imago images/Christian Mang Feste oder mobile Wachen - Berliner Senat plant deutlich mehr Polizei im Görlitzer Park Seit Jahren wird mitunter hitzig diskutiert, wie der Drogenhandel im Görlitzer Park zurückgedrängt werden kann. Jetzt kündigt Innensenator Geisel an: Die Berliner Polizei wird dort und an zwei anderen kriminalitätsbelasteten Orten ihre Präsenz deutlich erhöhen.



Verpflichtung des Staates, den Bürger vor Drogen zu schützen

Zur Wahrheit gehöre allerdings, so der Gewerkschaftschef, dass Dreiviertel der Straftaten zu Konsumentenstraftaten mit kleinen Mengen gehöre. Diese würden von der Polizei bei Kontrollen feststellt. Kriminalpolitisch sei es theoretisch denkbar: Wenn all diese Straftaten nicht mehr verfolgen müsse, dann bliebe mehr Zeit, sich etwa mit den Vertriebswegen dahinter zu beschäftigen.

Pfalzgraf sagt aber: "In der Realität geht das an der Zielrichtung von Prävention und von der Verpflichtung des Staates, den Bürger vor Drogen zu schützen, vorbei." Denn die Mehrheit der Menschen konsumierten keine Drogen.

Rahmenbedingungen für den Kampf gegen Drogenhandel