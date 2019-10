- Lompscher: "Mietendeckel wirksam gegen Mietenexzesse"

Der Berliner Mietendeckel ist beschlossene Sache. Danach sollen Bestandsmieten für fünf Jahre eingefroren werden. Außerdem ist geplant, dass bei Neuvermietung Obergrenzen gelten sollen. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte im Inforadio, der Mietendeckel sei eine wirksame Gegenmaßnahme gegen die Exzesse auf dem Angebotsmietenmarkt.



Da in Berlin Wohnraummangel herrsche, sei es die Aufgabe, neuen Raum zu schaffen und den bestehenden Wohnraum in seiner Bezahlbarkeit zu schützen. Katrin Lompscher betonte, der Neubau sei explizit vom Mietendeckel ausgenommen. Außerdem seien zusätzliche Fördermittel für Modernisierungen und den Ausbau von Barrierefreiheit in den Wohnungen vorgesehen.

"Wir wollen nicht Investitionen abwürgen, sondern in die richtige Richtung lenken", sagte sie.