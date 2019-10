- Agrarforscher: "Wir müssen auch den Konsumenten mitbetrachten"

Landwirte demonstrieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung, unter anderem gegen strengere Düngeregeln und das geplante Insektenschutzprogramm. Agrarwissenschaftler Frank Ewert kann den Protest der Bauern nachvollziehen. Die Anforderungen an Landwirte seien hoch: Ernährungssicherheit, Biodiversität und Vermeidung des Klimawandels. "Diese Aspekte in Einklang zu bringen, ist nicht einfach umzusetzen."



Die Proteste der Bauern spiegeln nach Auffassung des Agrarwissenschaftlers Frank Ewert die angespannte Situation in der Landwirtschaft wider. Die Anforderungen an Landwirte seien hoch, so der Direktor des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung in Müncheberg im Inforadio. Das betreffe etwa die Ernährungssicherheit, Biodiversität und Vermeidung des Klimawandels. "Diese Aspekte in Einklang zu bringen, ist nicht einfach umzusetzen."



Naturschutz hänge mit Pflanzenschutzmittel zusammen, so Ewert. Eine Alternative sei die mechanische Unkrautentfernung, welche möglicherweise mehr Treibhausgase verursache. "Es ist kein Problem der Landwirte", betont der Agrarwissenschaftler. Man müsse auch auf vor- und nachgelagerte Industrien sowie Handel achten. Und: "Wir müssen auch den Konsumenten mitbetrachten."

HINTERGRUND

Rund 1000 Brandenburger Bauern haben am Dienstag mit einer Sternfahrt zur Siegessäule in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Sie forderten einen fairen und ernsthaften Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft. Die Initiative "Land schafft Verbindung" hatte zu der Protestaktion aufgerufen. "Es ist eine Bewegung, die die Landwirte über soziale Netzwerke selbst organisiert haben", sagte Landesbauernpräsident Henrik Wendorff. "Wir als Verband tragen ihren Gedanken mit, solange es um eine sachliche, gewaltfreie Diskussion geht."

Laut Angaben protestierten die Landwirte unter anderem gegen strengere Düngeregeln und gegen das geplante Insektenschutzprogramm der Bundesregierung. Zudem kritisierten sie das angekündigte Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, durch das sie einen Wettbewerbsnachteil befürchten. Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass die südamerikanischen Rindfleischproduzenten durch eine mögliche ganzjährige Weidehaltung einen Vorteil hätten, sagte Wendorff. Zudem entsprächen die Tierwohl- und Hygienestandards nicht den hiesigen.

Quelle: dpa