- SPD: Ohne Russland und Türkei wäre Schutzzone ein "Sandkastenspiel"

CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will eine internationale Schutztruppe in Nordsyrien stationieren, auch mit Beteiligung von Bundeswehr-Soldaten. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion kritisiert den Vorschlag als "unausgegoren". "Solange Russland und die Türkei nicht mitmachen, ist eine Schutzzone ein reines Sandkastenspiel", sagt Nils Schmid im Inforadio.

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, hält den Unions-Vorschlag einer Schutzzone in Nordsyrien für unrealistisch. "Die Idee einer solchen Schutzzone scheint mir etwas unausgegoren zu sein", sagte er im Inforadio. Die Maßgabe sei weiterhin, den Stopp der türkischen Militäroperation zu verlangen.



Schmid sieht die Möglichkeit, eine internationale Schutztruppe in Nordsyrien zu stationieren, in weiter Ferne. "Bis eine Schutzzone eingerichtet wird, haben Russen und Türken zusammen mit dem Assad-Regime die Region schon aufgeteilt." In der aktuellen Situation sei sie kaum umsetzbar, meint Schmid. "Solange Russland und die Türkei nicht mitmachen, ist eine Schutzzone ein reines Sandkastenspiel. Warum sollten Russen jetzt nachdem alle westlichen Truppen auf Rückzug geschaltet haben, wieder westliche Truppen reinlassen?"

Mehr Instabilität in der Region vermeiden



Der SPD-Politiker plädiert für eine kurzfristige Hilfe für die Kurden in Nordsyrien: Die US-Amerikaner sollten die Luftraumüberwachung wieder herstellen und internationale Hilfsorganisationen in die Region gelassen werden. Außerdem müsse es eine enge Absprache innerhalb der NATO und mit der Anti-IS-Koalition geben. "Eines geht nicht: Einseitig militärisch vorzudringen. Das schafft neue Unsicherheit und schaftt mehr Instabilität in der Region."

Trotz der aus Schmids Sicht unabgestimmten Idee von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht er aber keine Gefahr für die Große Koalition.