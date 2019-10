dpa Bild: dpa

- Wissing: "Interessen von Stadt und Land klaffen auseinander"

Bundesweit wollen Bauern am Dienstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Aus Brandenburg werden rund 1000 Bauern zu einer Traktor-Sternfahrt Richtung Berliner Siegessäule aufbrechen. Die größte Demo wird in Bonn erwartet. Was die Landwirte von der Bundesregierung wollen, haben wir mit Volker Wissing diskutiert. Der FDP-Politiker ist Minister für Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz und derzeit Vorsitzender der Agrarministerkonferenz.