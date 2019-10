- Rechtsanwalt sieht noch viele Fragezeichen beim Mietendeckel

Der Senat hat den Mietendeckel beschlossen. Was ist nach der politischen Entscheidung juristisch zu erwarten? Vor allem sei die Frage der Kompetenzen von Bund und Ländern ein großes Konfliktfeld, sagte Sebastian Conrad. Er ist Rechtsanwalt und Experte für Baurecht und Verfassungsrecht. Vor der Entscheidung des Senats haben wir mit ihm gesprochen.



Ob die Pläne der Berliner Regierungskoalition dem Schutz des Eigentums noch Rechnung tragen, stellt Conrad einmal dahin. An sich sei es aber zulässig, dass der Staat Regelungen über die Miethöhe trifft - dies wird auch gestützt durch verschiedene Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes. Dabei müssten aber Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung eingehalten werden, so der Rechtsanwalt: "Man kann sich bei den derzeitigen Plänen auch fragen, ob diese Grenzen noch beachtet werden."



Benachteiligung für einige Vermieter



Beispielsweise sei die Gleichbehandlung fragwürdig. Denn mit dem rückwirkenden Schnitt des Mietendeckels zum 18. Juni 2019 benachteilige dieser Vermieter, die bisher keinen Gebrauch von einer Mieterhöhung gemacht hätten, so der Rechtsexperte. "Die werden dafür bestraft, dass sie das Mietrecht bisher nicht ausgereizt haben."



Konflikte zwischen Bund und Ländern



Mietrecht ist zudem Bundesrecht - auch hier gibt es Konflikte. Die Länder dürfen nur insoweit tätig werden, als dass der Bund von seinem Vorrecht keinen Gebrauch macht. Allerdings: Der Bund war sehr wohl tätig in Sachen Miethöhe. Das Land Berlin umgeht dies, indem der Mietendeckel einer verwaltungsrechtlichen Regelung unterworfen wird.



Preisexplosion nach dem Mietdeckel?



Wichtig ist: Bundes - und Landesregelungen müssen auch aufeinander abgestimmt sein. Sonst kommt es dazu, dass auf die Frage "Wie hoch darf die Miete sein?" unterschiedliche Antworten gegeben werden könnten. Ebenso könnte der Mietmarkt in Berlin erneut turbulent werden, wenn der Mietendeckel nach fünf Jahren wieder beendet wird, sagte der Anwalt. Denn es fehle nach dieser Zeitspanne der Anknüpfungspunkt für die bisher gültigen Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches und damit auch beispielsweise für den Mietspiegel.

Hinweis der Redaktion: Das Gespräch haben wir am Dienstagmorgen vor dem Beschluss des Senats geführt.