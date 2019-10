- Facharzt: Mehr Sicherheit und Beratung durch Drogenchecks

Der rot-rot-grüne Berliner Senat setzt in seiner Drogenpolitik auf Aufklärung und Liberalisierung. Eine Idee: Beim Drug-Checking können Partygänger ihre Drogen vor dem Feiern auf Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung prüfen lassen. Felix Betzler leitet an der Berliner Charité die wissenschaftliche Arbeitsgruppe für Partydrogen. Er ist überzeugt, dass Drogenchecks für Berlin sinnvoll wären.



Aus medizinischer Sicht seien Drogenchecks eine sinnvolle Sache, so Betzler. Denn egal, ob Substanzen legal oder illegal seien, sie würden konsumiert. Die Konsumenten bräuchten aber zuverlässige Informationen.



Drogen werden vorab geprüft

Beim Drogen-Check geben die Konsumenten einen Teil ihrer Drogen in einer Beratungsstelle ab. Die Substanz wird dann in einem Labor analysiert, die Ergebnisse erhält man in der Beratungsstelle nach etwa drei bis vier Tagen. So aufwendig dies klingt - eine Mehrzahl der Konsumenten bezöge Drogen schon vorher und nicht erst vor Ort in einem Club oder auf der Straße. Daher sei der Vorab-Check sinnvoll, sagte Betzler. Zudem erhalten die Konsumenten im Rahmen des Drug-Checking auch eine Beratung zu ihrem Konsumverhalten. Die Zielgruppe dafür seien Menschen, die häufig Drogen nehmen.



Schweiz zeigt - Drug-Checking funktioniert gut

Besonderes Jüngere - so die Kritik - würden durch das Drug-Checking regelrecht animiert, Drogen auszuprobieren. Dem sei nicht so, sagte Betzler. Dies belegten Zahlen aus der Schweiz, in der es bereits seit längerem Drug-Checking gibt. Die Zahlen aus dem Nachbarland verdeutlichten, dass weder die Häufigkeit des Konsums noch die Anzahl der konsumierten Drogen angestiegen seien seit Einführung des Drug-Checking, so der Forscher. Weitere Studien zeigten auch eine Abnahme des Konsums, was am Informationsgespräch liegen mag.