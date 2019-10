- Landwirte wollen Dialog mit Politik und Verbrauchern

Am Dienstag sammeln sich Brandenburger Bauern zu einer Traktor-Sternfahrt Richtung Berlin. Sie demonstrieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung und das "Bauern-Bashing" im Land. Landwirtin Johanna Mandelkow ist beim Protest dabei. Sie ist Vorsitzende des Bauernverbandes Uckermark sowie Unterstützerin der Bewegung "Land schafft Verbindung - wir rufen zu Tisch" und wünscht sich Gespräche auf Augenhöhe.



Mit dem Bündnis "Land schafft Verbindung" soll es endlich vorangehen, denn Landwirtinnen und Landwirten wollen mit an den Diskussionstisch. Die Gespräche wolle man mit der Politik, aber auch mit den Verbrauchern führen. Es gehe darum, Kompromisse zu finden, damit die Regelungen auch in der Praxis umsetzbar und Richtlinien verträglich seien. Mandelkow hofft, dass die Protestaktion am Dienstag dazu führen, dass Bewegung in den Dialog kommt.

Hintergrund: Darum geht es beim Agrarpaket



Anfang September hatten Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ein Agrarpaket vorgestellt, wonach unter anderem ab 2021 die Anwendung von Herbiziden und biodiversitätsschädigenden Insektiziden in Schutzgebieten verboten werden soll. Dazu gehören auch FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparks und Vogelschutzgebiete.



Insektenschutzprogramm:

Es umfasst unter anderem die schrittweise Begrenzung und den Ausstieg aus der Glyphosat-Nutzung sowie den Schutz von Streuobstwiesen. Außerdem sieht es einen Mindestabstand zu Gewässern von 10 Metern bei Anwendung von Pflanzenschutzmitteln vor. Ab 2021 sollen Herbizide und bestimmte Insektizide in Schutzgebieten verboten werden.



Tierwohllabel:

Ein Tierwohllabel soll Standards, die über dem gesetzlichen Minimum liegen, garantieren. Seine Verwendung ist freiwillig.



Umschichtung der Direktzahlungen:

Aus dem Budget der Direktzahlungen an Landwirte sollen im Jahr 2020 sechs Prozent in Subventionen, die an Agrarumweltprogramme gekoppelt sind, umgeschichtet werden.

(Quelle: mdr.de)