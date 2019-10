- Mietendeckel: Streit zwischen Rot-Rot-Grün und der Opposition

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek dagegen ist zuversichtlich, dass sich mit dem Mietendeckel die Berliner Wohnungskrise bewältigen lässt. Die Maßnahmen der Opposition wie unter anderem eine Normkontrollklage, waren "absehbar", so die Politikerin. Die Argumente der letzten Tage fände sie aber "ziemlich 80er Jahre". Ein Eingriff in den Kapitalismus sei nicht gleich immer ein Schritt in die Planwirtschaft, das halte sie für "großen Quatsch".

Auch SPD-Fraktionschef Raed Saleh kann die Kritik am Mietendeckel nicht nachvollziehen. "Enteignung" - das sei "der größte Quatsch, den ich seit langem gehört habe", sagte Saleh. Die SPD wolle eine Entlastung der Mieter, denn "die Situation ist teilweise so, dass die Menschen nicht mehr die notwendige Kaufkraft in der Tasche haben." Auf den Eingriff in den Markt durch den Mietendeckel sei Saleh "stolz".



Auf eine Regulierung durch den Markt - Saleh vergleicht dies mit der Debatte um den Mindestlohn - verlasse er sich nicht. "Ich habe noch nicht konkret gehört, wo die Verantwortung des Marktes ist." Der Berliner Mietendeckel könne durchaus auch ein "Modell sein für ganz Deutschland", so der Politiker. "Der Markt darf eben nicht alles regeln, es gibt eine soziale Verantwortung des Marktes." Er habe selbst erlebt, dass Vermieter argumentierten, dass der Gesetzgeber ihnen Spielräume eröffnet, die sie ausnutzen könnten. Hier müsse die Politik eingreifen, so Saleh.