- DGB-Vorsitzender: "Grundrente gut für viele Erwerbstätige in Ostdeutschland"

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) feiert am Montag sein 70-jähriges Bestehen. Eines der aktuell zentralen Themen für den DGB und viele Sozialdemokraten ist die Grundrente. Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hält die Pläne zur Grundrente für gelungen - eine Bedürftigkeitsprüfung lehnt er jedoch ab.

Eine Bedürftigkeitsprüfung passe nicht in die Systematik der Rentenversicherung hinein. "Wer 35 Jahre gearbeitet habe, muss einen Anspruch haben auf eine ordentliche Rente, ohne, dass die Bedürftigkeit geprüft wird", sagte Hoffmann. Etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen hätten in Deutschland Anspruch auf eine Grundrente. Insbesondere Frauen in den neuen Bundesländern würden davon profitieren. Die geplanten 4,8 Milliarden Euro Investition in die Grundrente seien es wert, so DGB-Vorsitzende - und der Sozialstaat sei in der Pflicht, die entsprechende Finanzierung aufzubringen.



Die Mitfinanzierung eigentlich nicht bedürftiger Rentnerinnen und Renter sehe er im "Promillebereich". Besonders in Ostdeutschland ließen sich hingegen mehr gebrochene Erwerbsbiografien finden, was dazu führe, das einfach nicht genug Rente zusammenkommt. "Das passt nicht mit unserem Verständnis von sozialer Marktwirtschaft zusammen, hier muss der Staat handeln", so Hoffmann.



Einkommens- aber keine Bedürftigkeitsprüfung

Einer Einkommensprüfung, die keine Bedürftigkeitsprüfung darstellt, steht Hoffmann offen gegenüber. Diese können auch eher unbürokratisch umgesetzt werden. Hoffmann wünscht sich, dass ein Kompromiss zur Grundrente in der Koalition bald "über die Bühne" gehe. Der DGB habe sich zwar mehr gewünscht, aber die bisherigen Pläne "können sich sehen lassen", so der Gewerkschafter.