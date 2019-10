- Kiesewetter: "Vorgehen von Türkei und USA schadet dem Westen"

Die Türkei hatte Anfang Oktober in Nordsyrien eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG gestartet, die von ihr als Terrororganisation angesehen wird. Gut 200.000 Menschen seien laut UN-Angaben durch die Kämpfe vertrieben worden. Die Chancen der Diplomatie seien derzeit eher schwach, sagte CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter und plädiert für eine Schutzzone, die von EU-Kräften geschützt werde.

Die Türkei habe mit der Militäroffensive in Nordsyrien gegen das Völkerrecht verstoßen. Das "überraschende und sehr einseitige Vorgehen" der USA unterstütze dieses Verhalten, so Kiesewetter. Die Amerikaner hätten der Türkei nun ihre "engsten Verbündeten in der Region überlassen." Die Kurden hätten über 10.000 Gefallene zu beklagen und sie hätten vor Ort den internationalen Terrorismus bekämpft. "Jetzt werden sie fallengelassen wie eine heiße Kartoffel", so Kiesewetter. "Das Vorgehen der Türkei und der USA schadet dem Westen insgesamt."



Tausende Menschen auf der Flucht

Die Interessen der Türkei, beispielsweise nach Rückführung von Geflüchteten, seien "berechtigt", so der CDU-Politiker. Aber diese sollte an runden Tischen verhandelt werden. Die Türkei schaffe mit ihrer Militäroffensive neues Unrecht und neues Leid: "Hier müssen wir uns auf weitere harte Entwicklungen einstellen", sagte Kiesewetter.

Die Aufnahme von Flüchtlingen in der Türkei sei enorm gewesen und dies gelte es anzuerkennen. Doch Völkerrechtsbruch sei darauf nicht die die richtige Antwort, sagte der Politiker. Etwa 200.000 Menschen seien auf der Flucht, darunter rund 70.000 Kinder und die Hilfsorganisationen haben keinen Zugriff mehr auf die Region. Zudem sind hunderte IS-Terroristen in den Wirren aus dem Gefängnis ausgebrochen, wo sie bisher von den Kurden bewacht wurden.

Einrichtung einer Schutzzone

Kiesewetter forderte, in Nordsyrien eine humanitäre Zone einzurichten. Diese müsse in Absprache mit Russland von EU-Kräften geschützt werden, sagte Kiesewetter im Inforadio. Dazu brauche man ein Mandat der Vereinten Nationen. Für die Aufgabe seien 30- bis 40.000 Soldaten nötig. Deutschland müsse bereit sein, auch die Bundeswehr dorthin zu schicken, so der Politiker. Wichtig seien außerdem Sanitätskräfte, Entwicklungshelfer und Wiederaufbaupersonal.