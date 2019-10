imago images / IPON Bild: imago images / IPON

- Schubert zu Mietendeckel: "Gut tragbarer Kompromiss"

Nach zwei erfolglosen Verhandlungsversuchen hat sich die rot-rot-grüne Koalition in Berlin am Freitag auf ein Mietendeckel-Gesetz geeinigt. Die Mieten in Berlin sollen demnach für fünf Jahre eingefroren werden. Die einkommensabhängige Absenkung bestimmter Mieten soll aber nicht Teil des Gesetzes sein. Diese hatte die Linke gefordert. Dennoch sagt Katina Schubert im Inforadio, man habe einen "gut tragbaren Kompromiss" erarbeitet. Schubert ist Landesvorsitzende der Partei DIE LINKE in Berlin.



Die Mieten in Berlin werden nach dem Kompromiss zum Stand von 18. Juni 2019 für fünf Jahre eingefroren. Davon werden 1,5 Millionen Wohnungshaushalte in der Stadt profitieren. Die Verhandlungen seien so langwierig gewesen, weil mit dem Mietendeckel ein neuer juristischer Weg begangen werde, erklärte Schubert. Deshalb musste das Für und Wider genau ausgehandelt werden. Dabei sei es wichtig gewesen, die unterschiedlichen juristischen Meinungen abzuwägen aber auch die politischen Folgen abzusehen.

Neue alte Mietobergrenzen

Es werden Mietobergrenzen eingeführt, die sich nach dem Mietspiegel des Jahres 2013 orientieren. Schubert erklärt das damit, dass dieser Mietspiegel den letzten ausgeglichenen Mietenmarkt abbilde. 2019 hingegen habe den Wohnungsmarkt abgebildet, der bereits in Schieflage geraten sei. Außerdem wären bei dem Mietspiegel 2019 "diejenigen Vermieterinnen und Vermietern, die richtig zugelangt haben, belohnt worden. Und diejenigen Vermieter, die sich immer zurückgehalten haben, die soziale Vermieter sind, die Genossenschaften, die wären eingefroren und wären dann sozusagen bestraft worden."

Gehaltabhängige Mietsenkung juristisch nicht möglich

Eine wichtige Forderung der Linken ist nicht in den Kompromiss eingeflossen: Eine gehaltabhängige Mietsenkung. Diese sei laut Schubert juristisch nicht umsetzbar gewesen. Denn dabei wären unterschiedliche Rechtsbereiche miteinander vermischt worden - genauer: das soziale Mietrecht mit dem Preisrecht.

Mieten könnten aber gesenkt werden, wenn sie die beschlossene Mietobergrenze um 20 Prozent überschreiten, sagte die Politikerin. Nun gehe es "an die harte Gesetzesarbeit." Die Stadt könne nun an den Debatten teilnehmen.

