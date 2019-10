dpa Bild: dpa

Sa 19.10.2019

- Hands zu Brexit-Abstimmung: "Wird sehr knapp sein."

Nach dem Brexit-Deal mit der EU muss der britische Premier Boris Johnson um die Zustimmung des britischen Parlaments kämpfen. Am Samstag stimmt das Unterhaus in einer Sondersitzung über das neue Abkommen ab. Im Inforadio sagte Greg Hands, Abgeordneter aus Johnsons Tory-Partei, das Abkommen sei besser als das von Theresa May.



Er selbst werde für das Abkommen, das Boris Johnson mit der EU verhandelt hat, abstimmen. Das hat Greg Hands im Inforadio gesagt. Er hält das Johnson-Abkommen für besser, weil es mehr Vorteile für Großbritannien bringe als das Abkommen, das Theresa May mit der Eu ausgehandelt hatte.

Verbesserungen bei Nordirlandfrage

Für den Tory-Abgeordneten sind drei Punkte entscheidend besser. 1. Es führe zu einem Freihandelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. 2. Nordirland bleibe demnach im Zollraum von Großbritannien. Und 3. begrüße er die vorgesehene weiche Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. "Das Johnson-Abkommen bleibt näher an dem Karfreitags-Friedensabkommen als das May-Abkommen", sagt Hands. Das Karfreitagsabkommen wurde 1998 abgeschlossen und regelt drei Bereiche: die internen nordirischen Beziehungen, die gesamtirische Dimension und das Verhältnis zwischen London und Dublin.



Knappe Abstimmung