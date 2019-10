dpa Bild: dpa

Fr 18.10.2019 | 12:45 | Interviews

- Bildungsstudie: In fast allen Ost-Bundesländern ist der Trend negativ

In mehreren Bundesländern sind Neuntklässler im vergangenen Jahr in Mathematik, Biologie, Chemie und Physik zurückgefallen. Das hat die Studie "IQB-Bildungstrend 2018" im Auftrag der Kultusministerien der Länder ergeben. Insgesamt blieb das Niveau zwar stabil, besonders in vielen Ost-Bundesländern verschlechtern sich jedoch die Leistungen, sagt Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer.