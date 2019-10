- Mangelnde Beitrittsperspektive "starke Entmutigung für Westbalkan-Staaten"

Albanien und Nord-Mazedonien würden gerne der EU beitreten, doch die Staats- und Regierungschefs konnten sich bei ihrem Gipfel in Brüssel nicht auf Beitrittsverhandlungen einigen. Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien an der Universität Graz, hält das für ein falsches Signal, das auch andere mögliche Beitrittskandidaten entmutigen könnte.



Nicht nur für Nordmazedonien und Albanien sei das Zögern der EU eine starke Entmutigung, sondern auch für die restlichen Westbalkanstaaten, sagt Florian Bieber, Professor für Südosteuropastudien an der Universität Graz. Das man trotz der positiven Signale aus der EU-Kommission nicht in der Lage ist Beitrittsgespräche zu beginnen, ist genauso demotivierend für Bosnien-Herzegowina, für den Kosovo, aber auch für Serbien und Montenegro, mit denen die Beitrittsgespräche bereits angefangen haben, so Bieber. “An sich ist das eine Entmutigung für die ganze Region, dass die EU-Perspektive vielleicht doch noch in sehr viel weiterer Zukunft liegt, als man sich erhofft hat.“

Andere Partner lauern schon



Andere Länder wie China, Russland und auch die Türkei versuchen bereits mehr Einfluss in der Region zu gewinnen, sagt der Südosteuropa-Experte. Bieber befürchtet: "Diese Länder werden leichter Partner finden in der Region, weil diejenigen, die sich für einen europäischen Weg und Reformen aussprechen, jetzt einen schweren Stand haben.“

Besonders mit der schwierigen Justizreform in Albanien und der Umbenennung in Nordmazedonien, um den Namensstreit mit Griechenland zu beenden, seien die beiden Länder auch ein Risiko eingegangen, für das jetzt keine Belohnung folgt, sagt der Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien an der Universität Graz. "Das ist für alle diejenigen ermutigend, die sagen: Wir brauchen die EU nicht, wir machen unser eigenes Ding und schauen nach verschiedenen Partnern, die sich uns anbieten“, so Bieber.

Beitrittsgespräche auch als Anreiz



Die Länder sind zwar noch nicht bereit für den Beitritt, aber für Beitrittsgespräche allemal, sagt Bieber. "Ohne die Beitrittsgespräche kann man nicht erwarten, dass es noch viel weitergeht in Sachen Reformen und Anpassung an die EU.“ Eigentlich sei sich auch die EU darüber einig, nur Frankreich trete zumindest bei Nordmazedonien aktuell auf die Bremse, so der Südosteuropa-Experte.

Trotz der aktuellen Unstimmigkeiten in der EU, könnten die Beitrittsgespräche weitergeführt werden, meint Bieber. Selbst wenn die Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien ideal verlaufen, würden die Länder frühestens in zehn Jahren beitreten, schätzt er. In dieser Zeit könnten auch Unstimmigkeiten in der EU ausgeräumt werden, beispielsweise mit Ländern wie Polen und Ungarn, in denen aktuelle Reformen den Rechtsstaat untergraben. "Deshalb ist es wichtig zu sagen, wir machen beides. Beitrittsgespräche ja, und es gibt später immer noch die Möglichkeit sich mehr Zeit zu nehmen um den Beitritt Albaniens und Nordmazedoniens optimal zu gestalten", sagt Bieber.