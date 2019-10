- Kollatz: Neue Grundsteuer soll Mieter nicht stärker belasten

Am Freitag verabschiedet der Bundestag ein Gesetz zur Neuberechnung der Grundsteuer. Um stärkere finanzielle Belastungen für Mieter zu verhindern, will der Berliner Senat die Bemessungsgrundlage anpassen. Damit werde erreicht, dass es lediglich um Summen bis maximal 40 Euro pro Jahr ginge, sagt Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD).



Der Berliner Senat will verhindern, dass Mieter durch die neue Grundsteuer stärker belastet werden. Finanzsenator Kollatz sagte im inforadio, das Land werde die Bemessungsgrundlage für die Abgabe so anpassen, dass sich die Steuer für Grundstücks- und Wohnungseigentümer kaum ändert: "Wir rechnen damit, dass sich das pro Jahr und Wohnung in der Größenordnung von 20, 30 oder maximal 40 Euro bewegt. Nun kann es immer mal irgendwo einen Ausnahmefall geben, das muss man sich dann auch noch mal genauer anschauen. Aber wenn es sich um diese Werte pro Jahr handelt, kann man sich ja auch überlegen, dass da pro Monat sehr überschaubare Werte bei herauskommen."

Die Reform der Grundsteuer soll am Freitag im Bundestag beschlossen werden. Danach müssen bis 2025 alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Die so genannten Hebesätze für die Steuer legen dann die Kommunen fest.