dpa Bild: dpa

Fr 18.10.2019 | 06:05 | Interviews

- Brexit-Einigung: Erleichterung in Brüssel

Was kaum noch jemand für möglich gehalten hatte, scheint doch noch einzutreten: Eine Lösung im Brexit-Streit. Nachdem sich EU und Großbritannien am Donnerstag auf einen Kompromiss in der Irland-Frage geeinigt hatten, haben am Abend auch die europäischen Staats- und Regierungschefs zugestimmt. Nun müssen noch das britische und das europäische Parlament den Plan abnicken – doch zumindest im letzteren Fall ist dies sehr wahrscheinlich, sagt Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch.