imago images / Manngold Bild: imago images / Manngold

Do 17.10.2019 | 16:05 | Interviews

- "Brandenburg braucht die Windenergie"

Am Mittwoch haben sich SPD, CDU und Grüne in den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg auf eine gemeinsame Energie- und Kohlepolitik geeinigt. Es soll keinen neuen Kohleabbau mehr geben. Dafür sollen die Windanlagen in Brandenburg ausgebaut werden. Aktuell ist der Ausbau in Brandenburg jedoch völlig zum Erliegen gekommen, sagt Dirk Sudhaus, Forschungskoordinator der Fachagentur Windenergie.