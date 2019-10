dpa Bild: dpa

- Sechs-Punkte-Plan gegen Antisemitismus

Eine Woche ist das Attentat in Halle jetzt her, bei dem zwei Menschen erschossen wurden. Der Täter hatte zuvor versucht, in die Synagoge in Halle einzudringen. Sein Motiv war nach eigener Aussage Judenhass. Am Mittwoch hat der Bundestag darüber diskutiert, wie tief Antisemitismus in unserer Gesellschaft immer noch verwurzelt ist und was dagegen getan werden sollte. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel hat die Debatte verfolgt.