- Einigung in den Brexit-Verhandlungen

Es gibt tatsächlich eine Einigung zwischen Großbritannien und dem Rest der EU zum Brexit. Unterhändler haben sich auf ein neues Abkommen geeinigt. Allerdings lehnt die nordirische Partei DUP den Kompromiss bisher ab, und auf deren Zustimmung ist Premierminister Boris Johnson im Parlament in London angewiesen. Ob der neue Deal trotzdem eine Chance hat durchs britische Parlament zu kommen, erklärt London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt.



“Stand jetzt hat der neue Deal keine Chance im Parlament in London“, sagt Jens-Peter Marquardt. Das hänge vor allem mit der protestantischen, nordirischen Partei DUP zusammen. Am frühen Mittag hatten der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker verkündet, dass es einen neuen Austritts-Deal gibt. Daraufhin habe sich die DUP zu Wort gemeldet und klar gemacht, dass sie den Deal in seiner jetzigen Form ablehnen, so Marquardt.

Damit das neue Brexit-Abkommen wirksam werden kann, muss auch das britische Parlament zustimmen. Dafür sind Boris Johnson und seine konservative Minderheitsregierung auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. “Die zehn Stimmen der DUP fehlen aktuell“, sagt der ARD-Korrespondent in London.

Stattdessen verdichten sich Meldungen, dass die Opposition etwas ganz anderes vorhat. Sie will versuchen ein zweites Referendum durchzusetzen, so Marquardt. “Es könnte also sein, dass es am Wochenende kein grünes Licht für das neue Austrittabkommen gibt, sondern grünes Licht für eine erneute Volksabstimmung über den Brexit.“

London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt geht jedoch davon aus, dass sich Johnson auf dem EU-Gipfel in Brüssel trotzdem zuversichtlich geben wird, die nötigen Stimmen aus der Opposition zu bekommen und auch die nordirische DUP noch zu überzeugen. “Der Druck auf die DUP wird zunehmen bis zum Wochenende, wenn das britische Parlament über den neuen Deal entscheiden muss“, sagt Marquardt. Johnson soll den Nordiren für ihre Zustimmung auch Investitionen und Geldgeschenke in Aussicht gestellt haben. “Ob das am Ende die DUP überzeugt, dass ist noch nicht sicher“, so Marquardt.