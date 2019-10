dpa Bild: dpa

Do 17.10.2019 | 06:45 | Interviews

- Brandenburg: Kenia-Runde einigt sich auf Energie- und Kohlepolitik

In den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg haben sich SPD, CDU und Grüne auf eine gemeinsame Energie- und Kohlepolitik geeinigt: Es wird nach dem Willen der künftigen Kenia-Partner keine neuen Tagebau und Umsiedlungen von Dörfern mehr geben. Die Windenergie soll vorangetrieben werden. Das zeige, dass Rot-Schwarz-Grün in Brandenburg zu Kompromissen bereit sei, sagt rbb-Landespolitikreporter Torsten Sydow.