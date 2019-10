dpa Bild: dpa

Mi 16.10.2019 | 12:45 | Interviews

- Deutsch-französische Verstimmungen

Bereits am Sonntag trafen sich Angela Merkel und Emmanuel Macron in Paris. Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag, tagt nun der deutsch-französische Ministerrat in Toulouse. Und es gibt nicht nur angenehme Themen: Zuletzt fiel die französische Kandidatin für die EU-Kommission, Goulard, durch. Wie sehr es knirscht zwischen den beiden Ländern, erklärt Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des deutsch-französischen Instituts in Ludwigsburg.