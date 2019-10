- Gastland Norwegen: Ein echtes Lese-Land stellt sich vor

Norwegen ist dieses Jahr das Ehrengastland bei der gerade eröffneten Frankfurter Buchmesse. Der isländische Autor und Verleger Halldor Gudmundsson hat den Auftritt organisiert und schwärmt von der Vielfalt und der erzählerischen Qualität der norwegischen Literatur: "Die norwegischen Autoren können erzählen - und erzählen gerne."



Fjorde, Berge, Mitternachtssonne, viel Landschaft - wenig Menschen: Das sind Assoziationen, die man üblicherweise mit Norwegen hat. Norwegen ist dieses Jahr das Ehrengastland bei der Frankfurter Buchmesse, die am Dienstag eröffnet wurde. "Der Traum in uns" - so ist der Auftritt überschrieben. Schon am Dienstag ist der Literaturzug angekommen, mit zwei Dutzend der bekanntesten Autoren des Landes - mit dabei auch Kronprinzessin Mette-Marit, die ebenfalls ein Buch präsentiert.

Organisiert hat den Ehrengastauftritt Norwegens Halldor Gudmundson. Isländischer Verleger und Autor, der bei der Frankfurter Buchmesse schon bekannt ist - er hat nämlich vor acht Jahren schon den Auftritt Islands organisiert. Er bestätigt, dass Norwegen ein echtes Lese-Land ist: "Im Durchschnitt lesen die Leute über 15 Bücher im Jahr, was glaube ich sehr nah an einem Weltrekord liegt, wenn nicht einer ist."

Die Hoffnung auf Nachhaltigkeit



Die norwegische Literatur sei inzwischen sehr vielfältig geworden, sagt Gudmundsson. Was sie jedoch verbinde, sei die erzählerische Qualität: "Sowohl bei Sachbuch, als auch bei Belletristik findet man einen guten Zusammenhang, in dem, dass die Autoren gut erzählen können – und dass sie gerne erzählen. Das ist das, was die norwegische Literatur ausmacht."

Vom Auftritt Norwegens als Gastland der diesjährigen Buchmesse erhofft sich Gudmundsson "eine gewisse Nachhaltigkeit. Nicht nur ein großes Feuerwerk zur Eröffnung und zu den sechs Tagen der Messe, sondern, dass es auch ein bisschen bleibend wirkt."