- "Polizei muss sich in dunkle Ecken des Internets vorwagen"

Innenminister Seehofer sieht einen Zusammenhang zwischen den Morden von Halle und der Videospielszene. Rechtsextremisten würden das Internet und auch Gaming-Plattformen als Bühne für ihre Inhalte missbrauchen, warnt der CSU-Politiker. Christian Schiffer hat im Inforadio gesagt, der Täter von Halle wollte den Anschlag von Christchurch imitieren und nicht einen Ego-Shooter. Er ist Herausgeber und Chefredakteur der Gamer-Zeitschrift WASD.



Dem Täter sei es wichtig gewesen, viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, sagt Christian Schiffer. Dafür habe er die Kopfkamera benutzt. Dies sei eine Referenz auf die Live-Situation. "Ich glaube, Herr Seehofer liegt falsch. Der Täter von Halle wollte nicht einen Ego-Shooter imitieren, sondern den Anschlag von Christchurch."

Dass andere Internetnutzer für die Taten Punkte vergeben haben, dass müsse man ernst nehmen, so Schiffer. Denn es gebe in der Computerszene Leute mit verqueren Ansichten. Diese hätten sich in den letzten Jahen radikalisiert. Sie benutzen Codes aus der Computerspielwelt und Animewelt, sagt der Experte und weiter: "Ich glaube, dass die Szene ein Problem hat in Teilen mit rechtsextremen Spielern."