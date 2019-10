- EEG-Umlage: Wir zahlen immer noch einen großen Rucksack an Altkosten

Stromkunden in Deutschland müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Preise einstellen. Die Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland steigt 2020 um 6,756 Cent pro Kilowattstunde. Das haben die Betreiber der großen Stromnetze am Dienstag bekannt gegeben. Im Inforadio erklärt Strommarkt-Experte Thorsten Lenck die Preissteigerung und die weiterhin hohen Öko-Stromkosten in Deutschland.

"Der Gesetzgeber in Deutschland hat sich nun einmal entschieden die Förderung von Ökostrom-Anlagen nicht aus dem Staatshaushalt zu bezahlen, sondern die Kosten den Stromkunden aufzuerlegen", so Strommarkt-Experte Lenck. Diese seit 2000 gesetzlich festgelegten Förderkosten sind ein Rucksack, der immer noch hohe Kosten verursacht, so Lenck. „Wir haben Zusagen gemacht, dass wir diese Förderkosten für 20 Jahre zahlen, da sind wir immer noch drin in dieser Zahlungsverpflichtung und die macht letztlich den Großteil der EEG-Umlage aus.“

„Weil Wind und Sonne nun einmal nicht gleichmäßig wehen und scheinen, führt die Fluktuation in der Stromerzeugung letztlich auch zu einer Fluktuation der EEG-Umlage“, so der Strommarkt-Experte. Das bedeute aber nicht, dass Ökostrom immer noch nicht konkurrenzfähig ist. „Einige Anlagen werden zunehmend wettbewerbsfähig“, so Lenck.

Die gute Nachricht sei, dass erneuerbarer Strom an bestimmten Standorten in Deutschland mittlerweile günstiger sei, als mit Gas- oder Kohlekraftwerken erzeugter Strom. „Wir kriegen wettbewerbsfähige Preise aus erneuerbaren Energien und das haben wir insbesondere deswegen geschafft, weil die Verbraucher in Deutschland die EEG-Umlage gezahlt haben und damit auch die Förderung und Entwicklung der Anlagen bezahlt haben“, so Lenck.