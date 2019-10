imago images/Xinhua Bild: imago images/Xinhua

Di 15.10.2019 | 10:05 | Interviews

- "Trump hat den Nordosten Syriens ins Chaos gestürzt"

Die USA fordern von der Türkei, dass sie ihre Militäroperation in Nordsyrien sofort stoppt. Stattdessen sollte mit den Kurden verhandelt werden. Die Türkei hat am Mittwoch ihre Militäroffensive in Nordsyrien begonnen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump den Abzug der US-Soldaten aus dem Gebiet angeordnet. Nahost-Expertin Kristin Helberg sagte im Inforadio, der US-Präsident habe den Nordosten Syriens ins Chaos gestürzt. Und die EU habe versäumt, rechtzeitig eine Strategie zu entwickeln.



Die Kurden im Nordosten des Landes hatten sich mit Syriens Regierungschef Baschar al-Assad arrangiert, erklärt Helberg. "Die kurdische Selbstverwaltung war besser als der Rest des Landes", sagt die Expertin. Das sei nun alles in Gefahr. Außerdem habe Trump die Nachkriegsordnung anderen überlassen. Sie bezeichnete den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Assad als Gewinner dabei. Verlierer der Situation seien die Kurden. Viele müssten nun flüchten - etwa in den Süden Syriens und in den Irak.

AP CDU-Politiker - "Es muss einen kompletten Rüstungsexportstopp geben" Einmütigkeit herrschte am Montag unter den EU-Außenministern, wenn es um die Verurteilung der türkischen Offensive in Nordsyrien geht. Auf ein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei haben sich die Minister bisher nicht geeinigt. CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul forderte im Inforadio: "Europa muss der Türkei klarere Signale geben."



Ende des Traums um unabhängigen Staat für Kurden

Die Nahost-Expertin erwartet, dass der türkische Präsident Recep Erdoğan, das Grenzgebiet unter seine Kontrolle stellen wird. Danach werde ein Umbau der Region stattfinden. Die Menschen werden fliehen, anschließen werden muslimische Syrer in den Gebieten angesiedelt. So sei es bereits in Afrin passiert. Das Ziel sei, dass Kurden im Norden Syriens und im Süden der Türkei nicht zusammenwachsen. Helberg sagt, Putin werde versuchen, eine Eskalation zu verhindern. Er könnte dahin gehend vermitteln, dass das Gebiet etwa aufgeteilt würde. "Für die Kurden ist das das Ende eines autonomen Traumes."

Versäumnisse der EU