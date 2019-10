AP Bild: AP

- "Es muss einen kompletten Rüstungsexportstopp geben"

Einmütigkeit herrschte am Montag unter den EU-Außenministern, wenn es um die Verurteilung der türkischen Offensive in Nordsyrien geht. Auf ein gemeinsames Waffenembargo gegen die Türkei haben sich die Minister bisher nicht geeinigt. CDU-Verteidigungsexperte Johann Wadephul forderte im Inforadio: "Europa muss der Türkei klarere Signale geben."



Wadepuhl verurteilte die Militäroperation der Türkei in Nordsyrien. Dem "Angriffskrieg" fehle jede völkerrechtliche Legitimation, er bringe humanitäres Leid. Vor allem werde nach Ansicht des CDU-Politikers dadurch die Rolle von Syriens Regierungschef Baschar al-Assad stabilisiert. Außerdem stärke der Angriff die Rolle des Iran und Russlands. Diese Vorgänge seien nicht im Interesse des Westens, auch nicht der NATO, sagt Wadepuhl und weiter: "Die Türkei macht eine egozentrische, auch innenpolitisch motivierte Politik." Zudem sei die Politik der USA nicht mehr kalkulierbar im Mittleren und Nahen Osten. Der Abzug der US-Truppen habe die Militäroffensive erst ermöglicht, so Wadepuhl.



Europa muss tätig werden

Nach Ansicht des CDU-Politikers verbieten sich Rüstungsexporte in die Türkei - sowohl neue als auch bereits genehmigte. "Es muss einen kompletten Rüstungsexportstopp geben." Aber auch wirtschaftliche Engagements in der Türkei müssten unter Vorbehalt gestellt werden. "Will die Türkei eine westliche Orientierung behalten oder will man sich Putin unterordnen? Das muss die Türkei für sich klären. Und vor diese Alternative müssen wir sie stellen", so Wadepuhl.



Wenn sich Amerikaner zurückziehen, sagt der Politiker, dürften Europäer nicht Krokodilstränen verschütten, sondern müssten bereit sein, sich selbst zu engagieren. Dazu gehöre auch, Handels- und Rüstungspolitik als Teil der Außenpolitik zu verstehen.



Hintergrund zu einem EU-weiten Waffenembargo

Wegen der Militäroffensive der Türkei in Syrien gibt es Forderungen nach einem EU-weiten Waffenembargo gegen Ankara. Doch die EU tut sich immer wieder schwer, solche Lieferstopps für Rüstungsgüter zu verhängen - aus politischen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ein Überblick:

MITGLIEDSTAATEN ENTSCHEIDEN EINSTIMMIG Die EU kann Waffenembargos zur Umsetzung von Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats oder aus eigener Initiative verhängen. Erfasst werden neben Waffen und Munition auch Militärfahrzeuge, sonstige Ausrüstung sowie Ersatzteile. Nach den EU-Leitlinien sollte auch technische Hilfe zur Wartung und Instandhaltung bereits gelieferter Waffen eingestellt werden. Alle Sanktionsbeschlüsse müssen dabei von den 28 Mitgliedstaaten einstimmig getroffen werden. Das Veto eines Landes reicht damit, um ein EU-Waffenembargo zu verhindern. GÜLTIGE EU-WAFFENEMBARGOS



In der EU gelten derzeit Waffenembargos gegen 17 Staaten: China, Demokratische Republik Kongo, Iran, Irak, Jemen, Libanon, Libyen, Myanmar, Nordkorea, Russland, Simbabwe, Somalia, Südsudan, Sudan, Venezuela, Weißrussland und Zentralafrikanische Republik. Bei Afghanistan sind Lieferungen an die Taliban und ihre Unterstützer untersagt. Hinzu kommt ein länderübergreifendes Embargo gegen die Terrorgruppen IS und Al-Kaida.



DER FALL SAUDI-ARABIEN



Forderungen nach einem Waffenembargo gegen Saudi-Arabien gibt es schon seit Jahren wegen des Krieges im Jemen, wo das Königreich eine Militärkoalition gegen die Huthi-Rebellen anführt. Schon 2016 hatte das Europaparlament deswegen einen Lieferstopp für Rüstungsgüter verlangt. Die Entschließung war aber nicht bindend und wurde von den Mitgliedstaaten nicht aufgegriffen.



Die Frage eines EU-Waffenembargos kam vor einem Jahr erneut nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudiarabischen Konsulat in Istanbul auf. Die damalige EU-Ratspräsidentschaft Österreich hatte ein europaweites Exportverbot gefordert. Es blieb aber bei nationalen Embargos, wie sie etwa durch Deutschland verhängt wurden.

