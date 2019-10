imago images / Müller-Stauffenberg Bild: imago images / Müller-Stauffenberg

Di 15.10.2019 | 13:05 | Interviews

- „Kümmert euch um unsere Belange - und zwar jetzt!“

Umwelt- und Klimaschutz hat für junge Leute deutlich an Bedeutung gewonnen. Außerdem melde sich die junge Generation deutlicher zu Wort. Das geht aus der 18. Shell-Jugendstudie hervor, die am Dienstag vorgestellt wurde. Dabei wurden Jugendliche zu ihrem Interesse an Politik und ihren Ängsten und Sorgen befragt. Im Inforadio spricht der Sozialforscher und Co-Autor der Studie Ingo Leven über die Ergebnisse.