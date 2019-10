- Lufthansa wird am Sonntag bestreikt

Für Sonntagmorgen hat die Gewerkschaft zu einem Warnstreik der Flugbegleiter an den Lufthansa-Drehkreuzen Frankfurt und München aufgerufen. Weitere Arbeitskämpfe bei anderen Flugbetrieben des Konzerns in Deutschland seien jederzeit möglich, hieß es. Über die Hintergründe des Warnstreiks und Auswirkungen für die Passagiere informiert unser Reporter Roman Warschauer.

Die Aktion soll auf fünf Stunden zwischen 6 und 11 Uhr beschränkt sein, berichtet Warschauer im Gespräch mit Leon Stebe. Insofern es eine starke Beteiligung an dem Warnstreik gebe, würden die Auswirkungen in ganz Deutschland spürbar sein, "denn Frankfurt und München sind nun mal Drehkreuze der Lufthansa", erklärt unser Reporter in Frankfurt am Main.



Damit werden voraussichtlich auch zahlreiche Verbindungen zwischen Berlin-Tegel und Frankfurt sowie München ausfallen. Auch und insbesondere Urlauber müssen sich am Sonntag auf schwere Beeinträchtigungen bei der Lufthansa einstellen: In Berlin und Brandenburg enden am 20. Oktober die Herbstferien.